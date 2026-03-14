كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين يستقلان عربة "كارو" بسرقة غطاء صرف صحي في أسيوط، تبين بعد الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي عن الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وهما عاملان لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزتهما غطاء الصرف الصحي المستولى عليه والعربة المستخدمة في السرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

