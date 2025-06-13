ضبط 1087 مخالفة داخل المترو والقطارات في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شنّت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها، وتعزيز الانضباط في المرافق العامة.

وكثّفت الإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة في ضبط 1087 مخالفة متنوعة.

وشملت الحملات محيط مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، لمواجهة الظواهر السلبية وضبط الخارجين عن القانون.

وتتواصل الحملات على مستوى الجمهورية للحد من المخالفات، وحماية المرافق الحيوية من الفوضى والتجاوزات.