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ضبط 35 كيلو مخدرات وتنفيذ 625 حكمًا بأسوان ودمياط

01:42 م الأربعاء 11 يونيو 2025

المواد المخدرة

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كتب - علاء عمران:

نفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط حملات أمنية مكثفة استهدفت جالبي وتجار المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، فضلًا عن المحكوم عليهم الهاربين، في عدد من مراكز وأقسام الشرطة.

وأسفرت جهود الحملة في محافظة أسوان عن ضبط قضيتين لجلب المواد المخدرة، تم خلالهما العثور على أكثر من 6 كجم من الحشيش، وكمية من مخدر الشابو، بحوزة متهمَين، تبين أن لهما معلومات جنائية، كما جرى تنفيذ 625 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي دمياط، ضبطت الحملة 4 قضايا لجلب المواد المخدرة، عُثر خلالها على أكثر من 7 كجم من الحشيش، و12 كجم من البانجو، و10 كجم من الهيدرو، وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى قطعتين من السلاح الناري (فرد محلي الصنع) بحوزة 4 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتضييق الخناق على الخارجين عن القانون وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

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المواد المخدرة دمياط أسوان
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