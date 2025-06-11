140 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار ترشيد الكهرباء
كتب - علاء عمران:
حررت أجهزة وزارة الداخلية 140 مخالفة لمحلات تجارية لم تلتزم بقرار الغلق الصادر ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وجاءت هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتوقيتات الإغلاق الرسمية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اقرأ أيضا:
مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور
رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر
سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"
"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق
"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة
"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟
فيديو قد يعجبك: