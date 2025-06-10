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التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه في حادث بعين شمس

09:53 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:
صرحت النيابة العامة بالقاهرة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه، بينما أصيب شخصين آخرين جراء تصادم سيارتين ملاكي على الطريق بمنطقة عين شمس في القاهرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري وضحايا على الطريق بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.
انتقلت سيارات الإسعاف وأوناش المرور لموقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ومصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء الحادث، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

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النيابة العامة عين شمس حادث تصادم مديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية
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