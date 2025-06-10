الداخلية تضبط 172 سلاحًا ناريًا و358 قضية مخدرات في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تكثيف حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية، حيث استهدفت هذه الحملات ضبط كافة أنواع الجرائم، بما في ذلك الأسلحة النارية، والمخدرات، والبلطجة.

وأسفرت الجهود المبذولة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 358 قضية مخدرات، و172 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 51,612 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط 22 متهمًا هاربًا، وتحرير 25,527 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 330 دراجة نارية مخالفة، وفحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية المكثفة في إطار جهود الوزارة لمواجهة الأعمال الإجرامية، وحفاظًا على الأمن العام.

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