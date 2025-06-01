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حملات أمنية لضبط تجار السلاح والمخدرات في أسوان ودمياط

12:30 م الأحد 01 يونيو 2025

حملات أمنية

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كتب - علاء عمران:

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط، بشن حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الجهود عن النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان:

تم ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و2 كيلوجرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو.

المتهمون الثلاثة، من بينهم اثنان لهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ عدد 663 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:

تم ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و12 كيلوجرامًا من مخدر البانجو، و14 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص (3 فرد خرطوش)، بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق الأمن والاستقرار.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط جالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية بحق الهاربين.

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حملات أمنية وزارة الداخلية دمياط أسوان
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