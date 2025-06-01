اليوم.. محاكمة متهم في "خلية الذئاب المنفردة"

كتب - صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الأولى جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهم إسلام سمير محمد بكار في القضية رقم 382 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية الذئاب المنفردة".

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمًا عدة تتعلق بالإرهاب، أبرزها السعي للانضمام إلى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، تهدف إلى تنفيذ جرائم إرهابية داخل مصر، وتعلم طرق تصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها في استهداف مقار البعثات الدبلوماسية بالقاهرة.

كما اتهمته بتلقي تدريبات على تصنيع الأسلحة التقليدية واستخدامها في جرائم إرهابية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم تبادل رسائل ومعلومات مع جماعات إرهابية بالخارج عبر منصات الإنترنت، ورصد أحد مقار السفارات الأجنبية بالقاهرة استعدادًا لتنفيذ جريمة إرهابية.

أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.