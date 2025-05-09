متفحمة بالكامل.. العثور على جثة وسط زراعات منشأة القناطر

كتب- صابر المحلاوي:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثمان متفحم وسط الزراعات بقرية جزاية التابعة لمركز منشأة القناطر، في ظروف غامضة، ولم يتمكن رجال المباحث من تحديد ما إذا كانت الجثة لذكر أو أنثى بسبب تفحمها الكامل.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بالعثور على جثمان مجهول داخل قطعة أرض زراعية بجزاية، انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول الجثة.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الجثة في حالة تفحم تام، وأنها ملقاة وسط الزراعات في موقع ناءٍ، ما صعب من تحديد هوية الضحية أو جنسه.

أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لإجراء تشريح الجثة، وأخذ عينات DNA لمحاولة التعرف على هوية المجني عليه، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحري عن ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع العثور.

وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد مما إذا كانت الجريمة تمت في نفس الموقع أو تم التخلص من الجثمان بعد قتله في مكان آخر.