"ياسين ليس الوحيد".. كيف تجسد لام شمسية في 4 وقائع هتك عرض؟

كتب- أحمد عادل:

لم يكن "لام شمسية" مجرد مسلسل، بل كان مرآة عاكسة لواقع مؤلم تعاني منه بعض الأسر، حيث سلط الضوء على جريمة هتك عرض الأطفال، باعتبارها واحدة من أخطر وأبشع الجرائم التي تهدد المجتمع، وتزداد فظاعتها حين يكون الجاني ممن يُفترض بهم حماية الطفل وتربيته، مثل الأب أو المعلّم أو المدرّب أو أي شخص موكل برعاية الأطفال.

ومع انتهاء عرض المسلسل، برزت على الساحة عدد من القضايا المشابهة لما تناوله العمل الدرامي، وفي السطور التالية يرصد "مصراوي" أبرز هذه الوقائع:

هتك عرض الطفل "ياسين" داخل مدرسة خاصة في دمنهور

لعل أبرز تلك القضايا قضية هتك عرض الطفل "ياسين" على يد المراقب المالي لإحدى المدارس الخاصة، وعلى الرغم أن تاريخ الواقعة يعود لعام 2023 وتم حفظ التحقيقات بها مرتين، لكن تظلم أسرة الطفل على قرار الحفظ وإحالة المتهم إلي الجنايات، أعاد القضية للأذهان وتداولها عدد كبير من رواد منصات التواصل الإجتماعي.

وأحالت النيابة العامة، المتهم "ص. ك." المراقب المالي لإحدى المدارس الخاصة في مدينة دمنهور إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل "ياسين" داخل جراج المدرسة.

وقضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، بمعاقبة المتهم بهتك عرض طفل البحيرة "ياسين" بالسجن المؤبد.

من دمنهور للقليوبية.. اتهام خفير بهتك عرض طفلة أثناء ذهابها لحفظ القرآن

لم يكد يمر كابوس الطفل "ياسين" في دمنهور، وتكرر السيناريو مع الطفلة "مريم" في القليوبية، حين أقدم خفير على استدراجها إلى منطقة خاوية وقام بهتك عرضها تحت تهديد السلاح.

وهرع الأهالي إلي صوت صراخ الطفلة، وتمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه إلي الأجهزة الأمنية.

وثب في تقرير الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت لهتك عرض، وما تزال عذراء، مشيرًا إلى وجود إصابات سطحية تمثلت في خربشات وسحجات بمنطقة العفة.

وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفلة "مريم" بالقوة وتحت تهديد السلاح.

هتك عرض الطفلة "مكة" على يد جارها بالوراق

وفي الوراق بمحافظة الجيزة، شهدت واقعة مأساوية بعدما قام شخص هتك عرض الطفلة "مكة" -9 سنوات- داخل أرض زراعية بعيدًا عن أعين الأهالي.

تلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من والد الطفلة، اتهم فيه مزارع بهتك عرض نجلته مما أدى إلي فقدانها عذريتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة داخل أرض زراعية.

هتك عرض طفل على يد عاملة نظافة داخل مدرسة بأبو النمرس

أقدمت عاملة نظافة بإحدى المدارس في منطقة أبو النمرس بالجيزة، على هتك عرض طفل بعد استدراجه بعيدا عن زملائه وتحسست أماكن حساسة في جسده.

والد الطفل تقدم ببلاغ في قسم الشرطة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقها، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.