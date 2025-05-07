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لحظة ذعر مفاجئة.. صرخة تنقذ سيدة من السرقة داخل عقار بحلوان

12:40 م الأربعاء 07 مايو 2025

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم خلاله تعرض سيدة للاعتداء بالضرب والسرقة داخل أحد العقارات بمنطقة حلوان.

وبالفحص، لم تُسجل أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما جرى تحديد ناشر الفيديو، والذي أفاد بأن شقيقته، ربة منزل، شعرت بتتبع أحد الأشخاص لها عند عودتها لمسكنها، فأطلقت صرخة استغاثة، ما دفع المشتبه به إلى الفرار دون التعدي عليها أو سرقتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض.
وبمواجهته، اعترف بتتبعه المجني عليها بنية خطف حقيبتها، إلا أنه فرّ هاربًا فور صراخها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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حلوان السرقة سرقة سيدة
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