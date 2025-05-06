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إلكترونيًا.. الداخلية تضبط سيارة غير مرخصة بعد عرضها للبيع بدون أوراق

03:07 م الثلاثاء 06 مايو 2025

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور متداول عبر منصات التواصل، تضمن قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة "غير مرخصة" للبيع، في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد ومتابعة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات.


بالفحص والتحري، أمكن تحديد هوية الشخص القائم بالنشر، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة القطامية. وعلى الفور تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على السيارة محل الشكوى.


وبالفحص الفني للسيارة، تبين أنها منتهية التراخيص وبها تلاعب في الأجزاء الجوهرية الخاصة بها، في محاولة للإيهام بصلاحيتها للترخيص والبيع.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على السيارة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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