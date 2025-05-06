الشرطة تنقذ طفلاً من الموت داخل مصعد بالإسماعيلية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن علقت إحدى قدميه داخل مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا باحتجاز شخصين داخل المصعد، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن طفلاً يحمل جنسية إحدى الدول كان برفقة والده داخل المصعد، وفوجئا بتوقفه واحتجاز قدم الطفل بداخله.

وبمهنية وسرعة استجابة، تمكنت القوات من إنقاذ الطفل والتعامل مع الموقف دون خسائر، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقد لاقت الواقعة تفاعلًا واسعًا من سكان المنطقة، الذين أشادوا بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية والدور الإنساني الذي قامت به القوات في إنقاذ حياة الطفل.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز قدرة التعامل مع البلاغات الطارئة، بما يحفظ أمن وسلامة المواطنين.