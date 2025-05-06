إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

كتب- علاء عمران:

أُصيب سبعة أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، برفقة ونش مروري لرفع حطام المركبة.

وتبيّن من خلال الفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وأسفر عن إصابة سبعة أشخاص، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.