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رئيس المحكمة العربية في ختام "دورة الوعي": الشباب قاطرة التنمية

01:36 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
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كتب ـ رمضان يونس:

عقدت المحكمة العربية للتحكيم بالقاهرة، أحد هيئات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، فعاليات ختام دورة "الوعي الوطني لتنمية قدرات ومهارات الشباب" التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال أسبوعين من 20 إبريل حتى 5 مايو 2025.

ترأس دورة المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة ورئيس مجلس الشيوخ المصري، والمستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ورئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم والسيد طارق نصير وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ والنائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، في مستهل كلمته على حرص الشباب حضور الدورة التدريبية ومدى فعاليتها والنتائج المرجوة منها ومدى الفائدة العائدة على المشاركين فيها مع دعوات بضرورة تكرارها لتحقيق الأهداف المرجوة من رفع كفاءة المشاركين ونقل الخبرات للاستفادة من قطاع الشباب في دفع عجلة التنمية.

من جانبه أوضح المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن هذه الدورات تعكس مدى الوعي الوطني وتعزيز الأمن القومي والاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن حملات التوعية والمبادرات الشبابية هي شريك استراتيجي لدعم عملية التنمية في مصر، خاصة على الساحة العربية وما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات مغرضة.

في ختام الحفل وزع رئيس مجلس الأمناء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شهادات المشاركة من اجتازوا الدورة التدريبية التي استمرت على مدار أسبوعين بمشاركة اتحاد شباب كفر الشيخ.

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دورة الوعي الوطني لمحكمة العربية للتحكيم لقاهرة لمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمستشار فاروق سلطان، لنائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون
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