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فتح أبواب سيارته أثناء القيادة.. تحرك عاجل من الداخلية ضد سائق في موكب زفاف

03:48 م السبت 31 مايو 2025

المتهم

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كتب - أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة ملاكي يفتح البابين الأماميين أثناء القيادة، ويؤدي حركات استعراضية خلال مشاركته في موكب زفاف بدائرة قسم شرطة العجوزة، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه وبعد الفحص، تم تحديد السيارة محل الواقعة، وتبيّن أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها.

تحرك عاجل من الداخلية ضد سائق في موكب زفاف

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية موكب زفاف
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