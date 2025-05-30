إعلان

8 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

02:56 م الجمعة 30 مايو 2025

محور 26 يوليو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل مشروع المونوريل بـ1 كم.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص اتجاه ميدان لبنان.

أسفر عن الحادث سقوط 8 مصابين على الأقل نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم محور 26 يوليو مشروع المونوريل ميدان لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان