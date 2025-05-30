8 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل مشروع المونوريل بـ1 كم.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص اتجاه ميدان لبنان.

أسفر عن الحادث سقوط 8 مصابين على الأقل نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.