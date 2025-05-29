مصدر أمني ينفي صحة فيديو اعتداء شرطي على سائق توك توك بأسيوط

القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية يتضمن الادعاء باعتداء شرطي على قائد مركبة "توك توك" لرفضه دفع مبلغ مالى دون وجه حق.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 26 الجارى وأثناء استيقاف عامل بونات بأحد المواقف بأسيوط لقائد مركبة "توك توك" أثناء سيره بالمركبة بدائرة مركز شرطة القوصية لتحصيل الرسوم المقررة لخط سير المركبة.

ولدى رفض الأخير سداد تلك الرسوم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب دون تدخل أى من رجال الشرطة، وتم ضبط طرفى المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وتأتى تلك الإدعاءات لتبرهن على حالة الإفلاس التى تعانى منها الجماعة الإرهابية واختلاقها الأكاذيب لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على ترويج المقطع.