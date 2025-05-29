كتب- أحمد عادل:

شهد محيط جامعة مودرن أكاديمي بمنطقة المعادي حادثًا مأساويًا، بعدما أقدمت فتاة ووالدتها على التعدي على زميلتها بسلاح أبيض "كتر"، ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرقبة، إثر خلاف بينهن على سعر بيع هاتف "آيفون".

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بوقوع مشاجرة بين طالبتين داخل إحدى كليات جامعة مودرن أكاديمي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة فتاة تُدعى "سلمى" بجرح قطعي في الرقبة، على يد زميلتها ووالدتها، نتيجة امتناع المجني عليها عن سداد باقي المبلغ المتفق عليه لشراء هاتف "آيفون".

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الطالبة المتهمة ووالدتها والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.