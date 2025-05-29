حيثيات الحكم على 8 متهمين سرقوا مواطنين بالإكراه في الجيزة

كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حيثيات حكمها على 8 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامهم بسرقة مواطنين بالإكراه.

وحيث تخلص واقعة الدعوى حسبما ثبت بيقين المحكمة واستقر بوجدانها متحصلة من مطالعة

أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أنه عقب استلام كلًا من المجني عليهما مبلغ مالي من رب عملهما "صاحب محل مصوغات"، وحال استقلالهما لسيارة فوجئا بسيارة أخرى "ميكروباص" يستقلها المتهمون تقوم باستيقافهما وافتعال مشاجرة أشهر على أثرها المتهم الأول سلاح أبيض "مطواة" بوجهما وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية ملك المجني عليهما.

وبعرض المتهمين على المجني عليهما بالتحقيقات تعرفا على المتهمين الأول والثاني

والخامس، وأورد التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه "إبرام م." أنه مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن وسحجات بالساعد الأيمن والكوع الأيسر وسحجة وكدمة بالركبة اليسرى وسحجة بالركبة اليمنى وكدمة بالكاحل الأيسر.

وتابعت الحيثيات، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، مما يتعين معه إدانة المتهمين عمال بالمادة 2/304من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت أن التهمتين المسندتين للمتهم االول قد ارتبطتا مع بعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وعملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات فإن المحكمة تقضي بإنزال العقوبة الأشد على الواقعة.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كلًا من "عبد الرحمن ح." و"إيهاب خ." و"حامد ح." و"محمد س." و"مصطفى م." و"محمد م." و"مصطفى أ." و"محمد ع." بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمت المحكوم عليم بالمصروفات الجنائية.