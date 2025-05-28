كتب - علاء عمران:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها وضبط مرتكبيها. وتركزت الحملات الأمنية خلال الفترة الأخيرة على الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية ملموسة.

شهدت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ضبط 1300 قضية متنوعة داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية وداخل القطارات. كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 4291 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد. وفي مجال الضرائب والرسوم، ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب 471 قضية متنوعة بين مخالفات الجمارك والضرائب العامة والتحريات الخاصة بمدين مصلحة الضرائب.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لتعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.