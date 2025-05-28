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شرطة التموين تُحبط ترويج 12 طنًا من الدقيق المدعم في الأسواق

11:11 ص الأربعاء 28 مايو 2025

ضبط دقيق مدعم ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لمكافحة جرائم الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط قرابة 12 طنًا من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل ترويجه في الأسواق بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ويجري استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.

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