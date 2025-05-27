أمن المنافذ يضبط 46 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود القطاع خلال 24 ساعة عن تحرير 2604 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 42 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 262 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 4 قضايا في مجالي الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لمواجهة كافة صور الجريمة وتحقيق الانضباط.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام السيطرة على المنافذ ومكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.