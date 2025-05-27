ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية المقيم بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بغسل أموال تُقدَّر بحوالي 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة للعناصر الإجرامية.

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