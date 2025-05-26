إحباط محاولة جلب مخدرات بـ 150 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محاولة تشكيل عصابي، جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بقيمة مالية بلغت 150 مليون جنيه.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أفادت قيام تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزتهم 900 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - 5 سيارات - مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.