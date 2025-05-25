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تفاصيل مقتل شاب أثناء دفاعه عن والدته بالهرم.. والنيابة تأمر بحبس المتهم

03:02 م الأحد 25 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل الشاب "هشام أسامة" بمنطقة اللبيني في الهرم، أثناء محاولته الدفاع عن والدته وشقيقته عقب تعرضهما للتحرش اللفظي من أحد الأشخاص في الشارع.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وتوقيتها، كما قررت حبس المتهم الرئيسي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بحالة حرجة في شارع اللبيني. وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وأحد الأشخاص بعد تحرشه اللفظي بأسرة المجني عليه، ثم عاد المتهم لاحقًا برفقة آخرين وتعدوا على الشاب بالضرب، حيث سدد له أحدهم ضربة بـ"شاكوش"، كما طعنه المتهم بسلاح أبيض محدثًا إصابة قاتلة في جسده.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وتولى فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان، وجارٍ استكمال التحقيقات لضبط باقي المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مقتل شاب النيابة العامة منطقة اللبيني
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