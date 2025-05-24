كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعرض سيدة لاعتداء وسرقة هاتفها ومبلغ مالي باستخدام سلاح أبيض في بني سويف.

وبالفحص، تبين أنه في 11 مايو الجاري، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف، تتهم فيه شخصين "لهما معلومات جنائية" بالاعتداء عليها بسلاح أبيض أثناء استقلالها "توك توك"، مما أسفر عن إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم. وبمواجهتهما، أقر أحدهما بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية سابقة مع المجني عليها، نافياً نية السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.