إصابة 5 شرطيين إثر حريق مصنع عطور في بدر

كتب - محمد شعبان:

أصيب ضابط شرطة و4 أمناء من قوة الحماية المدنية في حريق هائل شب داخل مصنع عطور بمدينة بدر، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة الـ800 فدان.

تبين بالفحص وانتقال سيارات الإطفاء اشتعال النيران داخل مصنع عطور مكون من طابقين بالمنطقة الصناعية، مما أسفر عن إصابة 5 شرطيين أحدهم بحروق باليدين من الدرجة الثانية نقل إلى مستشفى أهل مصر للحروق.

ونقل باقي المصابين إلى مستشفى بدر للعلاج، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق مع تنفيذ عملية التبريد وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة.