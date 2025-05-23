الداخلية تضبط مدير شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالعمرانية

كتب - علاء عمران:



كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات بالتنسيق مع قطاع الشرطة المتخصصة عن قيام شخص بإنشاء شركة إنتاج فني دون ترخيص داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، مستخدمًا أجهزة مونتاج تضم برامج منسوخة ومقلدة، ومحتوى سمعي بصري دون إذن من أصحاب الحقوق الفكرية، مع الترويج لهذا النشاط المخالف عبر مواقع فيس بوك.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، داهمت القوة الأمنية مقر الشركة، حيث تم ضبط المدير المسئول، وبحوزته وحدات مونتاج وأستوديوهات تصوير مجهزة، تحوي أعمال مونتاج صوتية، وبرامج منسوبة لشركات عالمية، وتُعرض عبر الإنترنت.

وبمواجهته أقر بمزاولة النشاط المخالف بالمشاركة مع مالك الشركة، بهدف تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.