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إصابة رضيعة وطفل سقطا من علو بالجيزة

04:58 م الخميس 22 مايو 2025

سقوط طفل من علو - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيبت رضيعة إثر سقوطها من علو داخل منزل بالصف جنوب الجيزة، الخميس.

الفحص المبدئي توصل إلى إصابة الطفلة جودي محمود عمرها عامان إثر سقوطها من ارتفاع داخل المنزل برية الفهميين، ونقلها إلى مستشفى الصف المركزي.

فيما أصيب الطفل أحمد عمر 6 أعوام إثر سقوطه من أعلى منزله بالطريق الأبيض بأرض اللواء ونقلته أسرته إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حده، وأخطر حكمدار الجيزة.

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سقوط من علو طفل رضيعة الصف الجيزة إمبابة
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