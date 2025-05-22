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مشاجرة أمام قسم العجوزة.. ونقل مصاب للمستشفى

04:57 م الخميس 22 مايو 2025

قسم شرطة العجوزة

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب في مشاجرة أمام قسم شرطة العجوزة وسط الجيزة، الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب.

الفحص المبدئي للعقيد مصطفى خليل مفتش الفرقة أثبت نشوب مشادة كلامية بين شخصين تطورت إلى مشاجرة، نتج عنها إصابة "سراج.م." 27 عاما مقيم مساكن المنيب.

الأهالي نقلوا المصاب إلى مستشفى إمبابة العام وتحفظت الشرطة على الطرف الثاني لعرضه على النيابة العامة.

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مشاجرة قسم العجوزة الجيزة خلافات النيابة العامة
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