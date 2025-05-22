السويس- حسام الدين أحمد:

لقى طفل في السويس مصرعه على يد والده، متأثرا بالتعدي عليه بالضرب المبرح، وقررت نيابة السويس حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب طفله حتى الموت.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من مستشفى السويس العام يفيد بوصول جثة طفل بعمر 3 سنوات وعليه آثار ضرب، وبمناقشة الأب ادعى أن الطفل وقع خلال نزوله الدرج، حيث يقيم بمنزل الأسرة.

وتبين أن الأب المتهم أصم، وأن الطفل المجني عليه ورث عنه ذلك، وأن الأب والأم منفصلين ويتولى المتهم تربية 3 أبناء كان المجني عليه أصغرهم، وأقر أنه داوم الاعتداء على ابنه أكثر من يومين بسبب بكائه المستمر.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفل، كما قررت إيداع شقيقيه في إحدى دور الرعاية، ورفض تسليمها للأم، التي تركت الأطفال ولم تهتم بهم رغم صغر سنهم.