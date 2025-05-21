بعد حكم المؤبد.. تحرك جديد بشأن قاتل مهندس التجمع

كتب- أحمد عادل:

تقدم أحمد عاشور، دفاع سائق اللودر المتهم بقتل مهندس داخل موقع إنشاء بالتجمع، بمذكرة استئناف على حكم محكمة جنايات أول درجة بالسجن المؤبد.

وقال "عاشور" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حكم محكمة جنايات القاهرة ليس نهائيًا، ومستمرين في باقي مراحل التقاضي أمام الاستئناف والنقض.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها على المتهم "أدهم امبابي" بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل "مهندس التجمع" داخل موقع إنشاء باستخدام جرافة معدة ثقيلة "سكينة لودر".

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة، إنه منذ طفولته وهو يعاني من تعرضه لأعمال سحر وسفلية من جيرانه، مشيرًا إلى أنه شعر أن المهندس المجني عليه يمارس نفس النوع من الأذى الروحي تجاهه، منذ أن شاهده لأول مرة بالموقع قبل 10 أيام.

وأضاف المتهم أنه لم يرتح للمجني عليه منذ اليوم الأول، وكان يتجنبه قدر الإمكان بعد أن شعر أنه "ينظر له ويتحدث عنه بسوء" وأنه يسعى لطرده من العمل، على حد زعمه.

وأوضح أنه في يوم الواقعة، انتظر حتى انصرف أحد المسؤولين عن الموقع، ثم باغت المهندس أثناء سيره بمفرده، وقام بدهسه باستخدام اللودر، قائلاً: "خبطته بسقف سكينة اللودر في صدره من ناحية اليمين، فوقع على ضهره، وبعد كده عدلت السكينة ونزلت عليه بشفرة السكينة وهي مقلوبة في صدره ورفعتها ونزلت بيها تاني".