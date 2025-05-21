المرور يضبط 49 ألف مخالفة متنوعة في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 49941 مخالفة مرورية، أبرزها 28492 مخالفة سرعة، و771 مخالفة سير بدون تراخيص، و565 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب 21 دراجة مخالفة و7 مخالفات توقف عشوائي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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