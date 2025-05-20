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إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة

05:26 م الثلاثاء 20 مايو 2025

انقلاب ميكروباص

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى المحور ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص قادم من الضبعة اتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي تحديدًا قبل النزلة بنحو 2 كم؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

ونتج عن الحادث 11 مصابا نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنب ونش إغاثة تابع للمرور السيارة نهر الطريق.

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حادث المرور انقلاب ميكروباص محور الضبعة الجيزة
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