"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 41 كيلو مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط:

ضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 6 كجم من مخدر الحشيش، وأكثر من 1 كجم من مخدر الشابو، بحوزة (11 متهمًا – لعدد 8 منهم معلومات جنائية)، كما ضبط 50 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص (15 بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش – 4 طبنجات – 11 فرد محلي – وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (45 متهمًا – لعدد 9 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ عدد (682) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان:

ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة (4 متهمين – لعدد 3 منهم معلومات جنائية)، وضبط 6 قطع سلاح ناري بدون ترخيص (بندقية آلية – 5 فرد محلي – خزينة آلية – وعدد من الطلقات)، تنفيذ 810 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:

ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش، و10 كجم من مخدر البانجو، و8 كجم من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، بحوزة (4 متهمين – لهم معلومات جنائية)، وضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص (4 فرد محلي – وعدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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