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الأمن الاقتصادي يضبط أكثر من 1100 قضية سرقة تيار كهربائي

12:32 م الإثنين 19 مايو 2025

سرقة تيار كهربائي

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كتب – علاء عمران:

شنت قطاعات وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1242 قضية متنوعة في مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وضبط 1108 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد، وضبط 486 قضية، منها تهرب ضريبي وجمركي، وضبط 114 قضية، شملت مخالفات مبانٍ وتنفيذ قرارات إدارية.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الجريمة، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين.

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