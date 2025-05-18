شروع في قتل شاب بميدان لبنان والشرطة تطارد الجاني

كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب بطعنة بآلة حادث؛ إثر مشاجرة مع آخرين بميدان لبنان وسط الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بميدان لبنان.

تبين بالفحص املدبئي إصابة سمعان زكريا 28 عاما مقيم أرض اللواء؛ إثر مشاجرة مع آخرين بميدان لبنان، تلقى على إثرها طعنة خلف الرأس من الأسفل.

تم نقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العامة للعلاج، وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهم.