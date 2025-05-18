إعلان

شروع في قتل شاب بميدان لبنان والشرطة تطارد الجاني

07:02 م الأحد 18 مايو 2025

سلاح أبيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب بطعنة بآلة حادث؛ إثر مشاجرة مع آخرين بميدان لبنان وسط الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بميدان لبنان.

تبين بالفحص املدبئي إصابة سمعان زكريا 28 عاما مقيم أرض اللواء؛ إثر مشاجرة مع آخرين بميدان لبنان، تلقى على إثرها طعنة خلف الرأس من الأسفل.

تم نقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العامة للعلاج، وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة ميدان لبنان الجيزة العجوزة اعتداء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية الخميس المقبل؟
هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها