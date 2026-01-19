إعلان

لو هتفحص أو تجدد.. 6 خطوات لحجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية 2026

كتب : محمود الشوربجي

01:45 م 19/01/2026

وحدات المرور الإلكترونية

مع التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده الخدمات الحكومية، أصبح الاعتماد على المنصات الإلكترونية وسيلة أساسية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتقليل الزحام داخل المصالح الحكومية، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات اليومية خلال 2026.

وفي هذا السياق، وفرت وزارة الداخلية خدمة حجز موعد بوحدات المرور إلكترونيًا، والتي تمكن المواطنين من إنجاز العديد من المعاملات المرورية مثل فحص السيارات وتجديد رخص القيادة، واستخراج بدل فاقد أو تالف، وغيرها من الخدمات، وذلك بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الانتظار أو التكدس داخل وحدات المرور.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي خطوات الحجز الإلكتروني، والخدمات المتاحة، والأماكن التي يمكن فيها الاستفادة من هذه الخدمات.

خطوات حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- إنشاء حساب جديد (في حال عدم وجود حساب مسبق) عبر إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- اختيار خدمة "حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية" من قائمة الخدمات المتاحة.

- إدخال بيانات الرخصة المطلوب تجديدها أو استخراج بدل فاقد لها.

- تحديد الموعد المناسب للذهاب إلى وحدة المرور الإلكترونية.

- تأكيد الحجز والحصول على رسالة تأكيد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول.

- رخصة القيادة أو التسيير الأصلية في حالة التجديد أو استخراج بدل تالف.

- شهادة براءة ذمة (شهادة مخالفات) سارية.

- مذكرة فقد معتمدة من قسم الشرطة في حالة استخراج بدل فاقد.

- سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الائتمان، حيث لا يتم قبول الدفع النقدي.

- خطاب رفع أو تجديد الحظر البنكي في حالة وجود حظر على المركبة.

- وحدات خدمات المرور المتنقلة الإلكترونية

أماكن وحدات المرور الإلكترونية في المحافظات

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية (داندى مول).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية (الحصرى - موقف الحافلات).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى).

مطروح - وحدة المرور الإلكترونية (مراسى).

مطروح - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح).

الغربية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا).

البحر الأحمر - وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة).

أسوان - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

الإسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر).

الإسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة).

بورسعيد - وحدة المرور الإلكترونية (الحي الإماراتي).

