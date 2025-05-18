7 مصابين في تصادم سيارتين وانقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارتين وانقلاب إحداها أعلى الطريق الأوسطي اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بين الجبلين قبل نفق الأوتوستراد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص وانقلاب ميكروباص قادم من العاصمة الإدارية اتجاه حلوان.

أسفر عن الحادث سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج، وجنبت إدارة المرور حطام السيارتين نهر الطريق.