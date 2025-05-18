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فيديو بيع مخدرات بالشارع يشعل ضجة.. والداخلية ترد

04:06 م الأحد 18 مايو 2025

المتهم

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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يروّج للمواد المخدرة بحي الزهور في محافظة بورسعيد.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه بالفحص، أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل عن العمل، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، وعُثر بحوزته على كمية من مخدري "الهيدرو" و"البودر"، بالإضافة إلى 4 قطع من الأسلحة البيضاء.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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