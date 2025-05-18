إعلان

في قضية مقتل اللواء اليمني.. تخفيف حكم الإعدام للمتهم الأول إلى المؤبد

03:31 م الأحد 18 مايو 2025

المتهمون بقتل اللواء حسن العبيدي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، بقبول الاستئناف المقدم من المتهم الأول "ر. م"، في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري بالسفارة اليمنية، وتخفيف الحكم الصادر ضده من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم الأول (29 عامًا) شنقًا، وبمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص.

كما عاقبت المحكمة المتهم الثاني "ع. أ" (17 عامًا)، والمتهمة الرابعة "س. ع" (16 عامًا)، بالسجن المشدد 15 عامًا، والمتهمة الثالثة "إ. ص" بالسجن المؤبد، بينما قضت ببراءة المتهمة الخامسة "آ. م" من تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول إلى الرابع ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار في 15 فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

أوضحت النيابة العامة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، حيث أعدوا مسبقًا عقارًا مهدئًا (كلوزابين) وسلاحًا أبيض (مطواة). وقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضع العقار في مشروب قدم للمجني عليه لإفقاده القدرة على المقاومة.

عقب ظهور تأثير العقار عليه، مكّنت المتهمتان المتهمين الأول والثاني من دخول شقة المجني عليه، حيث قاما بالاعتداء عليه وطعنه بالسلاح الأبيض، ثم كبّلا يديه وقدميه، وكمّما فمه بقطعة قماش، قاصدين قتله. وأسفر الاعتداء عن إصابات خطيرة أودت بحياته، وفق تقرير الطب الشرعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل اللواء اليمني قضية مقتل اللواء اليمني تخفيف حكم الإعدام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم