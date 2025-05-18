في قضية مقتل اللواء اليمني.. تخفيف حكم الإعدام للمتهم الأول إلى المؤبد

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، بقبول الاستئناف المقدم من المتهم الأول "ر. م"، في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري بالسفارة اليمنية، وتخفيف الحكم الصادر ضده من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم الأول (29 عامًا) شنقًا، وبمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص.

كما عاقبت المحكمة المتهم الثاني "ع. أ" (17 عامًا)، والمتهمة الرابعة "س. ع" (16 عامًا)، بالسجن المشدد 15 عامًا، والمتهمة الثالثة "إ. ص" بالسجن المؤبد، بينما قضت ببراءة المتهمة الخامسة "آ. م" من تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول إلى الرابع ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار في 15 فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

أوضحت النيابة العامة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، حيث أعدوا مسبقًا عقارًا مهدئًا (كلوزابين) وسلاحًا أبيض (مطواة). وقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضع العقار في مشروب قدم للمجني عليه لإفقاده القدرة على المقاومة.

عقب ظهور تأثير العقار عليه، مكّنت المتهمتان المتهمين الأول والثاني من دخول شقة المجني عليه، حيث قاما بالاعتداء عليه وطعنه بالسلاح الأبيض، ثم كبّلا يديه وقدميه، وكمّما فمه بقطعة قماش، قاصدين قتله. وأسفر الاعتداء عن إصابات خطيرة أودت بحياته، وفق تقرير الطب الشرعي.