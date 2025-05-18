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ضبط 8 ملايين جنيه لدى تجار عملة في حملات أمنية موسعة

12:00 م الأحد 18 مايو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عدة حملات موسعة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بلغت قيمتها قرابة 8 ملايين جنيه، تمهيدًا للمضاربة بها خارج نطاق السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار استمرار الضربات الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم المضاربة على أسعار العملات وما تمثله من تهديد للاقتصاد القومي.

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حملات أمنية وزارة الداخلية النقد الأجنبي
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