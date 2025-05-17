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بسبب أغنية "الأسد".. تأجيل محاكمة سعد الصغير لـ20 يوليو

07:29 م السبت 17 مايو 2025

سعد الصغير

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كتب- صابر المحلاوي:
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة المطرب سعد الصغير، في القضية المتهم فيها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغنية "الأسد"، إلى جلسة 20 يوليو المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المنتجين، أفاد فيه بامتلاكه الحقوق الحصرية لاستغلال الأغنية ماديًا بجميع الوسائل، استنادًا إلى شهادة صادرة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد في دعواه أن المطرب سعد الصغير قام بأداء الأغنية ونشرها عبر موقع "يوتيوب"، دون الحصول على إذن منه أو الرجوع إليه، بما يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

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سعد الصغير أغنية الأسد
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