اتهام شاب وعامل بهتك عرض طفلين في الجيزة

القاهرة - مصراوي:

شهدت محافظة الجيزة واقعتي اعتداء جنسي ضحيتها طفلان لم يشفع صغر سنهما لدى المتهمين.

مأمور مركز الواحات البحرية تلقى بلاغا من أب اتهم تلميذا بهتك عرض ابنه أعلى سطح العقار، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم "15 عامًا" الذي يقيم بنفس المنطقة.

البلاغ الثاني تلقاه رئيس مباحث بولاق الدكرور، حضر عامل إلى القسم واتهم شابا بالاعتداء على طفلته التي لم تتجاوز التسع سنوات، وأمكن ضبط المتهم.

تحرر محضر حيال كل واقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.