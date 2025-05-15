راحو القسم بدل المتحف".. كيف تحولت جولة سائحين في الجيزة إلى كابوس بسبب سائق توك توك؟"

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية سرقة سائحين -يحملان الجنسية اليونانية- بالإكراه، على يد سائق "توك توك" وصديقه في منطقة الجيزة، عن تفاصيل الواقعة.

وقال المجني عليه "جورجيوس كويورنتس"، أنه أثناء ذهابه لمنطقة الجيزة لزيارة المتحف المصري الكبير، وعقب خروجه من محطة مترو الجيزة رفقة صديقه "الفيتريوس خاتزيستاموس"، اتفقا مع سائق "توك توك" على توصيلهما إلى الفندق.

وتابع المجني عليه، أنه أثناء استقلال الـ "توك توك" بدأ المتهم الثاني في الحديث معهما عن الأماكن السياحية تمهيدًا لسرقتهما، وأثناء ذلك مد يده إلي داخل حقيبة المجني عليه وأخذ ظرف يحتوي على 2000 جنيه مصري.

وأضاف المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أنه بدأ في الصياح مستنجدًا بالشرطة والمارة وأثناء تشاجر صديقه مع المتهم، جذب المتهم قيراط ذهبي من رقبة المجني عليه الثاني عنوة عنه، واستدار قائد المركبة بسرعة عكس الاتجاه مما أدي إلي سقوطه وصديقه خارجها ودهس قائد المركبة قدمه محدثًا بها جرح قطعي.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين "إبراهيم م." و"محمد أ." إلي المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بسرقة مبلغ مالي ومتعلقات المجني عليهما بالإكراه في منطقة الجيزة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 7 سنوات، على خلفية اتهامهما بسرقة سائحين بالإكراه.