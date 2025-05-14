هبة تقاضي زوجها أمام محكمة الأسرة: "مشروع حياته.. طلع جوازه تاني"

كتبت – فاطمة عادل:

أقامت هبة. م، البالغة من العمر 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد ثلاث سنوات من الزواج، مبررة طلبها بقولها: "جهزت له شقة الزوجة التانية بإيدي وأنا مش عارفة".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت بعد قصة حب دامت عامين، وقفت خلالها إلى جانب زوجها في كل تفاصيل حياته، وشاركت في تأسيس عش الزوجية وتحملت معه الأعباء المادية والمعنوية. وأضافت: "كنت فاكراه بيجهز مكتب جديد، وطلب مساعدتي في اختيار الديكور والأثاث لأنه واثق في ذوقي... اشتريت كل حاجة وفرشتها بنفسي، وبذلت مجهود كبير علشان تبقى على أحسن شكل، لكن اتصدمت لما عرفت إنها شقة مراته التانية".

واكتشفت هبة المفاجأة المؤلمة بالصدفة، عندما رأت صورًا لحفل الزفاف الثاني عبر هاتف أحد أصدقائه، لتلاحظ بوضوح لمساتها في تفاصيل الشقة. وعند مواجهته، لم ينكر الزوج بل أكد أنه "لم يُخطئ شرعًا"، مضيفًا: "ماقلتش علشان مش أزعلك".

ورأت الزوجة أن ما فعله زوجها خداع معنوي وخيانة للثقة، قائلة: "أنا مش ضد الشرع، لكن ضد الخيانة. لما تستخدمني بإيدي أجهز شقة زوجتك الجديدة، ده وجع مايتوصفش".

وأضافت أنها طلبت الطلاق وديًا، لكنه رفض، ما دفعها للجوء إلى المحكمة لطلب الخلع، مؤكدة: "ماقدرش أعيش مع راجل فقدت معاه الإحساس بالأمان... العلاقة بقت مهزوزة ومفيش ثقة".

وحملت الدعوى رقم 673 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن، ولم يتم الفصل فيها.