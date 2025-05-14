محكمة الأسرة تنظر دعوى رؤية نجل الفنانة جوري بكر.. وطليقها يطالب بإسقاط الحضانة

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة الأسرة بأول أكتوبر، الثلاثاء المقبل، دعوى رؤية نجل الفنانة جوري بكر، والمقامة من طليقها، وذلك على خلفية بلاغ كانت الفنانة قد حررته ضده، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب والسب والقذف أمام والدتها.

وتقدم دفاع طليق الفنانة بإنذار على يد محضر، حمل رقم 9569 لسنة 2025 أسرة أول أكتوبر، طالب فيه بتسليم الصغير "تميم" لوالده، بدعوى عدم صلاحية الأم للحضانة. كما تم تقديم طلب تسوية حمل رقم 1976 لسنة 2025 تسوية أول أكتوبر، لإسقاط الحضانة عن الأم.

وصدر قرار في جلسة اليوم في التسوية بعدم اختصاص مكتب التسوية، ورفع الأمر إلى محكمة الأسرة للفصل في مدى صلاحية الأم للحضانة من عدمه. كذلك تم تقديم طلب تسوية آخر برقم 1977 لسنة 2025 ضد جوري بكر، للمطالبة بـرؤية الصغير "تميم" لحين الفصل في قضية الحضانة.

وكشفت دعوى إسقاط الحضانة أن المدعى (الأب) كان زوجًا للفنانة جوري بكر، وأنجب منها الطفل "تميم رامي" في 9 سبتمبر 2023، قبل أن يقع الطلاق بينهما بتاريخ 14 أغسطس 2024.

وأكدت الدعوى أن الحياة الزوجية بين الطرفين كانت تفتقر إلى الاستقرار النفسي، وأرجع الأب ذلك إلى تأثر الأم بالأدوار الدرامية التي تجسدها في عملها كممثلة، ما انعكس سلبًا – حسب قوله – على حياتهما الزوجية.

وأضاف الأب في دعواه أن الطفل "تميم" ظل في حضانة ورعاية والدته منذ الطلاق، إلا أنه لاحظ – وفق ما ورد – انشغال الأم الكامل عن تلبية احتياجات الطفل، رغم كونه في عمر يحتاج فيه إلى رعاية واهتمام دائم.

وشدد الأب على أن طبيعة عمل الأم في مجال التمثيل، واصطحابها الطفل إلى أماكن التصوير، يسبب له ضررًا نفسيًا قد يؤثر على نشأته وصحته، مشيرًا إلى أن الحضانة تتعارض مع طبيعة عملها الفنية.