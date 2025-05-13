انفجار أسطوانة غاز بكرداسة.. إصابة سيدة ونجليها والنيابة تباشر التحقيق

كتب – صابر المحلاوي



تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة ربة منزل واثنين من أبنائها بحروق متفرقة بالجسم.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع انفجار داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة كرداسة. وبانتقال المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث القسم، تبين أن الحادث ناتج عن تسرب غاز من أسطوانة صغيرة أثناء إعداد الطعام، مما أدى إلى انفجارها.



أسفر الانفجار عن إصابة سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، ونجليها البالغين من العمر 16 و18 عامًا. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.



وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث، ورفع الآثار الناجمة عنه، لبيان الأسباب الفنية وراء الانفجار واستكمال التحقيقات اللازمة.