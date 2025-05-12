زوجة تكتشف خيانة زوجها بعد 11عامًا: نصاب ومزور اسمه

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "هبة.م"، 34 سنة، برفع دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بعد 11 سنة من الزواج، بعدما اكتشفت بالصدفة أن الزوج قد زوّر اسمه الرسمي في بطاقة الهوية وهرب من محل إقامته الأصلي، لتقف مذهولة أمام سؤال مصيري: "أنا متجوزة مين فيهم؟ سعد ولا عصام؟".

روت الزوجة تفاصيل قصتها قائلة: "اتجوزته وهو اسمه سعد.ع، عشنا مع بعض 11 سنة وعندي منه طفلين، فجأة لاحظت تصرفات غريبة، بيغيب كتير، ومش عايز يروح بلده، كل مرة يتحجج بسبب. قررت أشوف في إيه بنفسي، وكانت الصدمة".

تضيف "هبة" وهي تبكي بحرقة: "عرفت إنه غيّر اسمه في البطاقة لاسم تاني خالص، عصام.م، وغير عنوان إقامته، وكمان مطلوب على ذمة قضايا نصب، يعني أنا كنت متجوزة مين بالضبط؟ سعد النصاب ولا عصام الهارب؟".

قالت "هبة" إنها شعرت بالخيانة والخذلان بعدما ضحّت بعمرها وثقتها في رجل اكتشفت لاحقًا أنه يتهرّب من ماضيه وأخطائه عبر تزوير بياناته الرسمية.

وأوضحت الزوجة أنها لم تعد تشعر بالأمان معه ولا تثق به مطلقًا، مطالبة بحقها في إنهاء العلاقة دون رجعة، وأضافت: "مش معقولة أعيش مع شخص نصاب، كل يوم أخاف على نفسي وعلى عيالي، ومش عارفة إزاي ضحك عليا كل السنين دي".

وأكدت "هبة" في دعواها أن تغيير الزوج لاسمه ونقله محل إقامته دون علمها يمثل غشًا وتدليسًا يضرب أسس الزواج القائمة على الصدق والأمانة.

"عرف ووجهته وهرب من البيت"، لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع ضده، وحملت الدعوى رقم 977 لسنة 2025، ولا زالت الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.